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وفرى فى النقدية وحضري حلاوة طحينية بالمنزل

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:18 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
نظرا لارتفاع الأسعار يمكن لربة المنزل التوفير فى الميزانية عن طريق إعداد الكثير من الأطعمة فى المنزل، وخاصة المحببة لدى الكبار والصغار، وتقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير حلاوة طحينية بالمنزل.

المقادير:
2 كوب سكر بني
كوب طحينة
كوب لبن بودرة
ربع كوب لبن سائل ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة كاكاو
فستق مجروش لوز مجروش
قشطة
عيش

طريقة التحضير:

* يخلط السكر البنى مع اللبن البودرة فى الكبة اولا حتى تتجانس المكونات

* تضاف الطحينة مع الاستمرار فى الخلط ثم يضاف اللبن حتى الحصول على قوام متماسك

* يمكن اضافة الفانيليا والكاكاو حسب الرغبة ويرفع الخليط على بلاستيك فى قالب ثم رشى عليه المكسرات حسب الرغبة

* يوضع القالب فى الثلاجه لمدة 4 الى 5 ساعات ثم يرفع و يقدم بالهنا مع القشطة والعيش.

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وفرى فى النقدية وحضري حلاوة طحينية بالمنزل

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