ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

5742 طالبا بالثانوية يؤدون امتحان التفاضل والتكامل فى المنوفية

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:08 ص
امتحان
امتحان
محمد امين
يؤدى اليوم، الخميس، نحو 5742 طالبا من الشعبة العلمية امتحان مادة التفاضل والتكامل ضمن امتحانات الثانوية العامة.

وقال مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن عدد اللجان على مستوى المحافظة هو 88 لجنة، مضيفا أن هناك غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الامتحانات أول بأول واستقبال أية شكاوي.

وأضاف، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين اللجان وأعمال الامتحانات، كذلك تم التنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز الصحية والمستشفيات القريبة من لجان سير الامتحانات وتوفير المختصين والأدوية اللازمة للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث أى طارئ صحى يخص الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأكد، أنه تم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لتقديم الدعم اللازم فى حالة وجود أى أزمات أو طوارئ خلال فترة الامتحانات من خلال تجهيز مراكز الشباب الموجودة فى كل مدينة وسيارة تكون متواجدة بها لاستخدامها فى حالة وجود أى طارئ.

ترشيحاتنا

أفلام عيد الفطر تحقق 51 مليون جنيه في أسبوع

حكم منع الرجل من رؤية أولاده بعد الطلاق

وفرى فى النقدية وحضري حلاوة طحينية بالمنزل

التعليم: امتحان تفاضل الثانوية الحقيقي لم يصل لصفحات الغش حتى الآن

التعليم: لم نحدد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة حتى الآن

مسئول أمني أمريكي رفيع المستوى يزور روسيا الأسبوع المقبل

طلاب الثانوية العامة بالأقصر يؤدون امتحان التفاضل والتكامل.. صور

الجيش الإسرائيلي ينشر القبة الحديدية ويستعد لاغتيال قادة حماس

سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور

بيان جديد من بريزنتيشن حول دعوة الفنانين لمباريات كأس العالم

المصري: لا توجد أزمة مع الجهاز الفني.. والسمسرة سبب الاستقالات

فتاوى تشغل الأذهان.. صلاة المرأة بالبنطلون جائزة ولا مانع فيها.. ومنع الإناث من الميراث تعدٍ على حدود الله ومشابهة لأهل الجاهلية.. وجمعة: كفارة يمين الطلاق تكون بإطعام 10 مساكين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

تعرف على حالة الطقس اليوم.. فيديو

بيان جديد من بريزنتيشن حول دعوة الفنانين لمباريات كأس العالم

سريا.. فرنسا تحبط أكبر عملية لاستهداف برج إيفل من قبل داعش

مجدي عبد الغني يكشف كواليس فيديو الضحك عقب هدف صلاح في روسيا ..فيديو

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يسعى لكسب ولاء اليهود.. مصطفى الفقي: عبد الناصر كان يرفع الأسعار ليلة الخميس

١٠ معلومات في البيان الـ ٢٤ للعملية العسكرية الشاملة سيناء ٢٠١٨.. فيديو

القوات المسلحة: مقتل 32 تكفيريا وتدمير 15 عبوة ناسفة بسيناء .. فيديو

بث مباشر .. بيان القوات المسلحة رقم 24 بشأن العملية الشاملة

أنجيلا ميركل تصل الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني

أمن روسيا يمنع ناشطة نسائية إيرانية من الاحتجاج خلال كأس العالم

حكم منع الرجل من رؤية أولاده بعد الطلاق

إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور

إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور

في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

فيديو

وفرى فى النقدية وحضري حلاوة طحينية بالمنزل
الأرصاد: الطقس الحار مستمر لمدة أسبوع
المرور: سيولة مرورية على كافة المحاور بالقاهرة والجيزة.. فيديو
تعرف على حالة الطقس اليوم.. فيديو
١٠ معلومات في البيان الـ ٢٤ للعملية العسكرية الشاملة سيناء ٢٠١٨.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟