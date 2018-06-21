5742 طالبا بالثانوية يؤدون امتحان التفاضل والتكامل فى المنوفية

يؤدى اليوم، الخميس، نحو 5742 طالبا من الشعبة العلمية امتحان مادة التفاضل والتكامل ضمن امتحانات الثانوية العامة.



وقال مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن عدد اللجان على مستوى المحافظة هو 88 لجنة، مضيفا أن هناك غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الامتحانات أول بأول واستقبال أية شكاوي.



وأضاف، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين اللجان وأعمال الامتحانات، كذلك تم التنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز الصحية والمستشفيات القريبة من لجان سير الامتحانات وتوفير المختصين والأدوية اللازمة للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث أى طارئ صحى يخص الطلاب والقائمين على الامتحانات.



وأكد، أنه تم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لتقديم الدعم اللازم فى حالة وجود أى أزمات أو طوارئ خلال فترة الامتحانات من خلال تجهيز مراكز الشباب الموجودة فى كل مدينة وسيارة تكون متواجدة بها لاستخدامها فى حالة وجود أى طارئ.