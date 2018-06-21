الأرصاد: الطقس الحار مستمر لمدة أسبوع

قال الدكتور أحمد فاروق، مدير عام مركز التحاليل الجوية، إن حالة الطقس الحالية مستمرة لمدة أسبوع، لافتًا إلى أن الطقس سيكون معتدلاً على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة وشديد الحرارة على جنوب البلاد خلال فترة النهار ولطيف ليلًا.





وأضاف "فاروق" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «اكسترا نيوز» أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح ما بين 32 و33 والوجه البحرى والقاهرة تتراوح ما بين 37 و38، وشمال الصعيد 42 والجنوب تصل إلى 45 درجة، مؤكدًا أن نسب الرطوبة تتراوح ما بين 80 و85%.



