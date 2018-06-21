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كأس العالم

نيمار يتحدى الإصابة ويصر على المشاركة في تدريبات البرازيل

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:14 ص
نيمار
نيمار
حسام رضوان
بعد تعرّض اللاعب البرازيلي ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار جونيور، للإصابة في مباراة سويسرا، الأحد الماضي، أصرّ نيمار على المشاركة في التدريبات وتأكيد جاهزيته للقاء كوستاريكا غداً الجمعة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، ارتكب لاعبو المنتخب السويسري خلال المباراة التي جمعتهم براقصي السامبا، 10 أخطاء ضد نيمار فقط، في مباراة شهدت عنفًا كبيرًا من جانب السويسريين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأضافت أنه خرج من التدريبات يوم الثلاثاء الماضي وهو يشكو من الألم في القدم نفسه الذي أصيب مع نادي باريس سان جيرمان فبراير الماضي، مما أثار مخاوف جماهير البرازيل من خسارة نجمهم من بطولة كأس العالم الثانية على التوالي.

لكن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا "ماتن" يتدرب بشكل طبيعي أول أمس الأربعاء، وأكد أنه جاهز لمباراة كوستاريكا في سان بطرسبرج.

وقال "نيمار" في مقابلة مع القناة الرسمية للاتحاد البرازيلي لكرة القدم: "سنفوز ونلعب بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "'تدربت جيدًا.. شعرت بالراحة وقدمي على ما يرام".

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