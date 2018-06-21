ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مسئول أمني أمريكي رفيع المستوى يزور روسيا الأسبوع المقبل

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:12 ص
دونالد ترامب وفلاديمير
دونالد ترامب وفلاديمير بوتين
أحمد محرم
أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور موسكو الأسبوع المقبل للتحضير لقمة مرتقبة بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكان بوتين قد أعرب في وقت سابق من هذا الشهر عن استعداد بلاده لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، بما فى ذلك من خلال الاجتماعات الشخصية.

وألمح الكرملين إلى احتمال اختيار العاصمة النمساوية فيينا من بين المدن التي يجرى التفكير فيها لاستضافة قمة محتملة بين الرئيسين.

ترشيحاتنا

الأرصاد: الطقس الحار مستمر لمدة أسبوع

وفرى فى النقدية وحضري حلاوة طحينية بالمنزل

القوات المسلحة في البيان الـ 24 للعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018: مقتل ٣٢ تكفيريا بسيناء.. تدمير ١٥ عبوة ناسفة و٢٧٢ وكرا إرهابيا.. والقبض على ١٠٩٩ متسللا على الحدود الغربية.. فيديو

فتاوى تشغل الأذهان.. صلاة المرأة بالبنطلون جائزة ولا مانع فيها.. ومنع الإناث من الميراث تعدٍ على حدود الله ومشابهة لأهل الجاهلية.. وجمعة: كفارة يمين الطلاق تكون بإطعام 10 مساكين

أنجيلا ميركل تصل الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني

التعليم: لم نحدد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة حتى الآن

بدء امتحان التفاضل والتكامل بجميع لجان الثانوية العامة

منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة السعودية

التعليم: امتحان تفاضل الثانوية الحقيقي لم يصل لصفحات الغش حتى الآن

المصري: نمتلك عروض لثلاثة لاعبين بأكثر من 100 مليون جنيه

سريا.. فرنسا تحبط أكبر عملية لاستهداف برج إيفل من قبل داعش

الإمارات ترسل أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية خلال أشهر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

تعرف على حالة الطقس اليوم.. فيديو

بيان جديد من بريزنتيشن حول دعوة الفنانين لمباريات كأس العالم

سريا.. فرنسا تحبط أكبر عملية لاستهداف برج إيفل من قبل داعش

مجدي عبد الغني يكشف كواليس فيديو الضحك عقب هدف صلاح في روسيا ..فيديو

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يسعى لكسب ولاء اليهود.. مصطفى الفقي: عبد الناصر كان يرفع الأسعار ليلة الخميس

١٠ معلومات في البيان الـ ٢٤ للعملية العسكرية الشاملة سيناء ٢٠١٨.. فيديو

القوات المسلحة: مقتل 32 تكفيريا وتدمير 15 عبوة ناسفة بسيناء .. فيديو

بث مباشر .. بيان القوات المسلحة رقم 24 بشأن العملية الشاملة

أنجيلا ميركل تصل الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني

أمن روسيا يمنع ناشطة نسائية إيرانية من الاحتجاج خلال كأس العالم

حكم منع الرجل من رؤية أولاده بعد الطلاق

إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور

إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور

في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

فيديو

وفرى فى النقدية وحضري حلاوة طحينية بالمنزل
الأرصاد: الطقس الحار مستمر لمدة أسبوع
المرور: سيولة مرورية على كافة المحاور بالقاهرة والجيزة.. فيديو
تعرف على حالة الطقس اليوم.. فيديو
١٠ معلومات في البيان الـ ٢٤ للعملية العسكرية الشاملة سيناء ٢٠١٨.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟