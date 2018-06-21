مسئول أمني أمريكي رفيع المستوى يزور روسيا الأسبوع المقبل

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور موسكو الأسبوع المقبل للتحضير لقمة مرتقبة بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وكان بوتين قد أعرب في وقت سابق من هذا الشهر عن استعداد بلاده لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، بما فى ذلك من خلال الاجتماعات الشخصية.



وألمح الكرملين إلى احتمال اختيار العاصمة النمساوية فيينا من بين المدن التي يجرى التفكير فيها لاستضافة قمة محتملة بين الرئيسين.