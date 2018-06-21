الجيش الإسرائيلي ينشر القبة الحديدية ويستعد لاغتيال قادة حماس

نشرت القناة العبرية الثانية أن الجيش الإسرائيلي يدرس العودة إلى سياسة الاغتيالات لقادة حماس في قطاع غزة، للرد على استمرار إطلاق القذائف الصاروخية والطائرات الورقية الحارقة.





وذكر المحلل العسكري في قناة كان العبرية روعي شارون بأن الجيش قام بتعزيز المنطقة الجنوبية بعدد من بطاريات القبة الحديدية تحسباً لأي تصعيد.



