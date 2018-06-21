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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي ينشر القبة الحديدية ويستعد لاغتيال قادة حماس

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:11 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
نشرت القناة العبرية الثانية أن الجيش الإسرائيلي يدرس العودة إلى سياسة الاغتيالات لقادة حماس في قطاع غزة، للرد على استمرار إطلاق القذائف الصاروخية والطائرات الورقية الحارقة.

وذكر المحلل العسكري في قناة كان العبرية روعي شارون بأن الجيش قام بتعزيز المنطقة الجنوبية بعدد من بطاريات القبة الحديدية تحسباً لأي تصعيد.

كما كشفت القناة بأن قذيفة هاون قد سقطت في إطار رشقات الصواريخ التي تم إطلاقها من غزة على قاعدة عسكرية تابعة لفرقة غزة قبالة الحدود الشمالية مع قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن وقوع أضرار مادية لإحدى المركبات العسكرية في القاعدة.

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