7علاجات يمكن استخدامها لإحمرار وتورم الخد والأنف

وفقا لدراسة حديثة، هناك أكثر من 10 ملايين شخص في البلاد يعانون من الوردية، هذه حالة جلدية تسبب الإحمرار والتورم والحك على الجلد، تؤثر في الغالب على منطقة الأنف والخد، وإن أي شخص يعاني من هذه الحالة الجلدية المزمنة الالتهابية يعرف كم هو محبط ومزعج.



ووفقا لما نشره موقع بولد سكاى أن هناك بعض العلاجات التي يمكن أن تتعامل بشكل طبيعي مع حالة الجلد هذه وتمنحك الراحة من الأعراض. لقرون، استخدمت النساء في جميع أنحاء العالم هذه العلاجات القوية من أجل فوائد البشرة الرائعة. يمكن استخدام هذه العلاجات للحد من الاحمرار والحكة والتورم. وهنا ذكرنا بعض من العلاجات الأكثر فعالية التي يمكنك استخدامها لعلاج rosacea بشكل طبيعي، ملاحظة: اختبر العلاج على بقعة من جلدك قبل وضعه على وجهك للتأكد من أنه يتناسب مع نوع بشرتك.



1. دقيق الشوفان يشتهر الشوفان بخصائصه المضادة للالتهاب، وهو واحد من أفضل العلاجات لعلاج الأعراض المزعجة للوردية.



كيف تستعمل: خذ وعاء، وضع ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان المطبوخ وملعقة كبيرة من ماء الورد، امزج المكونات وضع الخليط الناتج في جميع أنحاء المنطقة المصابة. وبعد 10 دقائق، اغسل البقايا بالماء البارد.



2. زيت بذر الكتان زيت بذور الكتان هو مصدر غني للأحماض الدهنية التي يمكن أن تهدئ وتقلل الالتهاب الذي تسببه هذه الحالة من الجلد.



كيف تستعمل: إنشاء مزيج من 3-4 قطرات من زيت بذور الكتان و ½ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. تدليك بلطف المزيج الناتج على المنطقة المصابة. بعد 10-15 دقيقة، اغسل البقايا بالماء البارد.



3. عرق السوس هو مخزن من الخصائص المضادة للالتهابات. هذه الخصائص تميل إلى أن تكون فعالة بشكل رائع في الحد من التورم والاحمرار الناجم عن الوردية.



كيف تستعمل: اجمع ½ ملعقة صغيرة من مسحوق العرق سوس مع 1 ملعقة صغيرة من كل منهما، ماء الورد وهلام الصبار. ضعي اللخلطة الناتجة بلطف على المنطقة المصابة واتركهيا لمدة 10-15 دقيقة قبل غسلها بالماء البارد.



4.شاي البابونج هو علاج قوي آخر هو مصدر كبير للخصائص المضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد استخدامه على تقليل احمرار الوجه وتهدئة البشرة المتهيجة.



كيف تستعمل: قومى بإعداد كوبا طازجا من شاي البابونج غير المحلى. انقعي كرة قطنية نظيفة في الشاي الجاهز وقومى بتغميسها في جميع المناطق المصابة. دعية على بشرتك لمدة 10-15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.



5. الأساسي زيت اللافندر وهو مكون رائع للعناية بالبشرة يحتوي على خصائص مضادة للالتهاب. هذه الخصائص ليست قادرة فقط على الحد من الالتهابات التي تسببها الوردية ولكن يمكن أيضا التخلص من الحكة والاحمرار من الجلد.



كيف تستعمل: مزيج 3-4 قطرات من زيت اللافندر الأساسي مع ½ ملعقة صغيرة من زيت اللوز. تدليك مزيج على المنطقة المضطربة. اتركه للجلوس لمدة 10 دقائق قبل غسله بالماء البارد.



6. الشاي الأخضر هو الشاي العشبي الشعبي في جميع أنحاء العالم لفوائده الجلد لا حصر لها. يحتوي على مضادات الأكسدة القوية والخصائص المضادة للالتهابات التي يمكن أن تعطيك تخفيف من أعراض الوردية وتساعد على الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجلد.



كيف تستعمل: قومى بتحضير كوب طازج من الشاي الأخضر غير المحلى. اتركيه يبرد لبعض الوقت. ضعى كرة القطن في ذلك وربتى بلطف على جميع أنحاء المنطقة المصابة. بمجرد الانتهاء من ذلك، اتركى المادة المتبقية في الجلد لمدة 15 دقيقة قبل شطفها بالماء البارد.



7. خل التفاح، خل التفاح هو علاج منزلي آخر تم استخدامه لعدة قرون لعلاج الأمراض الجلدية مثل الوردية. يمكن تطبيقه لجعل الاحمرار يختفي ويقليل الحكة في الجلد.



كيف يستعمل: مزيج 3-4 قطرات من خل التفاح مع 1 ملعقة كبيرة من الماء المقطر. انقع كرة قطن في الخليط وضعيها برفق على المنطقة المصابة. بعد 5 دقائق، اشطفي بشرتك بالماء البارد. للحصول على إعفاء من أعراض محبطة من الوردية، يمكنك تجربة أي من العلاجات المذكورة أعلاه. آمنة وفعالة للغاية، يمكن لهذه العلاجات تحسين مظهر بشرتك.