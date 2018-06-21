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اقتصاد

مطالب بتنفيذ مشروع المجمعات الصناعية المتكاملة

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:12 ص
عمرو نصار وزير التجارة
عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
علياء فوزى
طالب المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مساعدة الاتحاد في تنفيذ مشروع مجمع الصناعات المتكاملة الصغيرة والذي سبق ووافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ان طرحه امامه خلال مؤتمر الشباب في مدينه اسوان.

وأكد" السقطى"  أن الاتحاد جاهز بتنفيذ مجمعات الصناعات المتكاملة ويحتاج فقط المكان الذي سيتم عليه اقامه اول مجمع , لافتا الي ان مشروع المجمع الصناعي المتكامل مخطط علي أن يضم 200 وحدة صناعية بمساحات من 150 الي 300 متر بالإضافة الي 50 وحدة لتقديم الخدمات التي تحتاجها الوحدات الصناعية من صيانة وجودة وتسويق ومطاعم , متكاملة المرافق والماكينات بتكلفة اجمالية للوحدة 2 مليون جنيه , يلتزم الشاب بتسديد نسبة من 15% الي 20% ويسدد الباقي بقرض من البنك بفائدة متناقصة 5% , علي ان يتم السداد علي فترات من 5 الي 10 سنوات بعد فترة سماح من 6 شهور الي سنة.

وقال ان المشروع يمثل إحدى الخطوات المهمة لإحلال المنتج المحلي محل المستورد ,من خلال تشجيع اقامة المشروعات في العديد من المجالات التي يزيد فيها الاستيراد حاليا ومنها الملابس الجاهزة بكافة انواعيها داخليه وخارجية حريمي ورجالي واطفال وصناعة الشنط , والصناعات الالكترونيه ومنها صناعات بطاريات الموبيل وساعات الحائط ومشترك الكهرباء وشاحن الموبايل والمكواه وساعات الحائط ومشترك والخلاط . والصناعات الخاصة.

كما يشمل المشروع ادوات المطبخ وتشمل صناعات الأواني وأدوات المائدة من الصيني والبورسلين والبلاستيك . وصناعات لعب الاطفال وادوات التجميل من الكريمات والبارفات والعطور وصناعات الأثاث المكتبي وتشمل الاكسسوارات والواح الكوارتز وصناعات الخردوات وتشمل الولاعات والبالونات ويد المكانس ومعدات النجارة من الشاكوش وغيرها.

وأوضح أن هناك ايضا الصناعات الخاصة بأدوات الزراعة وتشمل انظمة الري من حديد وبلاستيك وعدد زراعية والصوب الزراعية وأجزاءها . وصناعات المكملات الغذائية للحيوانات.

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