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محافظات

ضبط 4500 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:27 ص
حملة تموينية
حملة تموينية
جمالات الدمنهورى
تمكن مفتشو إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالبحيرة برئاسة المهندس احمد ضيف الله فى احباط اكبر محاولة لتهريب 4500 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية للاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكان رجال ادارة التجارة الداخلية بالبحيرة تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، وبمشاركة إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى قد تمكنوا خلال حملة مكبرة بقرية العدل بمركز بدر من ضبط أكبر كمية مبيدات زراعية منتهية الصلاحية يتم تقليدها بداخل مصنع لتعبئة وتصنيع المبيدات الزراعية المقلدة في عبوات ورقية وأكياس تم طباعتها بتقليد علامات تجارية لشركات عالمية.

وبلغت الكميات التى تم ضبطها محملة على 6 سيارات نقل 4500 عبوة منتهية الصلاحية بإجمالي خمسة أطنان كما تم ضبط ماكينات تعبئة، ولحام كهرباء، ويدوية وميزان عادي وديجيتال بالإضافة الى ضبط آلاف العبوات الفارغة والاستيكارات المقلدة لأسماء شركات عالمية.

وشارك بالحملة سمير البلكيمي رئيس الرقابة التجارية وخالد عشيبة، وسعيد طة، ومصطفى فريج، وسلامة البسومي من مباحث التموين.. وتم التحفظ على المضبوطات ومصادراتها وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ضبط 4500 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور
ضبط 4500 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور
ضبط 4500 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور
ضبط 4500 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور
ضبط 4500 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور
ضبط 4500 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور
ضبط 4500 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور
ضبط 4500 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور
ضبط 4500 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور
ضبط 4500 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور
ضبط 4500 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور
ضبط 4500 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور
ضبط 4500 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور
ضبط 4500 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور
ضبط 4500 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور

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