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كأس العالم

منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة السعودية

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:27 ص
صدى البلد
نور عادل
يستأنف منتخب مصر الاول لكرة القدم تدريباته اليوم بمدينة جروزني الشيشانية وذلك استعدادًا لمواجهة السعودية والتي ستقام يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا في ختام دور المجموعات بكأس العالم.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الارجنتيني هيكتور كوبر استقر على منح لاعبي المنتخب راحة عقب عودتهم الي مدينة جروزني يوم الامس الاربعاء قادمين من مدينة سان بطرسبرج الروسية.

و ودع منتخب مصر الاول منافسات كأس العالم 2018 وذلك بعدما تعرض لهزيمتين على يد نظيره اوروجواي بهدف نظيف،على يد منتخب روسيا بثلاثة اهداف مقابل هدف.

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