بنصف التكلفة .. فاجئي أسرتك بحلوى التشيز كيك

فاجئى أسرتك بحلوى بمذاق مختلف إليك طريقة حلوى التشيز كيك للشيف إلهام فتحى



المقادير..



2 باكو بسكويت شوكولاته

2 ملعقة كبيرة زبد

18 قطعة جبن مثلثات كريمة بدون ملح

2 باكو كريم شانتيه

2 بيضة .. فانليا

علبة قشدة

نصف كوب سكر بودرة

برطمان مربى مشمش أو فراولة



طريقة التحضير



يهرس البسكويت ويسيح الزبد ويهرس مع البسكويت بأطراف الأصابع حتى يتشربه البسكويت

يفرد البسكويت فى قاع قالب مع رفعه على الجوانب ويوضع القالب فى الفرن لمدة 5 دقائق ثم يرفع من الفرن

يخفف السكر مع البيض والفانليا ثم تضاف القشدة والجبن والكريم شانتيه مع الأستمرار فى الخفق حتى يتجانس الخليط

يصب الخليط فى القالب فوق البسيكويت ويوضع فى الفرن مدة 5 دقائق و تصب المربى وتفرد على الوجه ويقدم

