ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

المصري: لا توجد أزمة مع الجهاز الفني.. والسمسرة سبب الاستقالات

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:29 ص
صدى البلد
منتصر المرشدي
قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إن ما يحدث داخل ناديه عبارة عن زوبعة في فنجان، مشددا على أن المجلس والجهاز الفني يد واحدة، في وجود اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لا توجد أي أزمات مع الجهاز الفني، ولجنة التعاقدات تؤدي عملها بكل جد واجتهاد، ونجحت في التعاقد مع حجاج عويس لاعب النصر، وهناك صفقتين في الطريق".

واستطرد قائلا: "أصدرنا بيانا بأنه لا يوجد أي خصومة أو خلافات مع الجهاز الفني، ولكن هناك اختلافات بسيطة في وجهات النظر، وهذا الاختلاف في الصالح العام لنادينا الحبيب".

وأردف طارق هاشم قائلا: "نتعرض لحملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات بالسمسرة والواسطة، بتعيين أبنائنا في شركات البترول، وهذا ما دفع ياسر سالم نائب رئيس النادي إلى تقديم استقالته، لأنه لم يشعر بالراحة في هذا التوقيت داخل المجلس".

ترشيحاتنا

لهيطة: سنصالح جماهيرنا أمام السعودية.. وخلافات الحضري وصلاح مع الجهاز شائعة ..فيديو

تعرف على حالة الطقس اليوم.. فيديو

بث مباشر .. بيان القوات المسلحة رقم 24 بشأن العملية الشاملة

الحوثيون يرتكبون أعمالا تخريبية وغير إنسانية في الحديدة

بدء امتحان التفاضل والتكامل بجميع لجان الثانوية العامة

أمن روسيا يمنع ناشطة نسائية إيرانية من الاحتجاج خلال كأس العالم

كندا تقنن زراعة وتداول وتعاطي الحشيش بداية من 17 أكتوبر المقبل

المرور: سيولة مرورية على كافة المحاور بالقاهرة والجيزة.. فيديو

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يسعى لكسب ولاء اليهود.. مصطفى الفقي: عبد الناصر كان يرفع الأسعار ليلة الخميس

أنجيلا ميركل تصل الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني

صحف الإمارات: حماية الأمن القومي على رأس توجيهات السيسي للحكومة الجديدة.. تصعيد إسرائيلي جديد في غزة.. الحوثيون على حافة الانهيار العسكري والسياسي.. وبن سلمان يستقبل كوشنر

السعودية تجهز النساء لقيادات السيارات عبر "توكلي وانطلقي"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور

إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور

في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

فيديو

وفرى فى النقدية وحضري حلاوة طحينية بالمنزل
الأرصاد: الطقس الحار مستمر لمدة أسبوع
المرور: سيولة مرورية على كافة المحاور بالقاهرة والجيزة.. فيديو
تعرف على حالة الطقس اليوم.. فيديو
١٠ معلومات في البيان الـ ٢٤ للعملية العسكرية الشاملة سيناء ٢٠١٨.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟