المصري: لا توجد أزمة مع الجهاز الفني.. والسمسرة سبب الاستقالات

قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إن ما يحدث داخل ناديه عبارة عن زوبعة في فنجان، مشددا على أن المجلس والجهاز الفني يد واحدة، في وجود اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.



وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لا توجد أي أزمات مع الجهاز الفني، ولجنة التعاقدات تؤدي عملها بكل جد واجتهاد، ونجحت في التعاقد مع حجاج عويس لاعب النصر، وهناك صفقتين في الطريق".



واستطرد قائلا: "أصدرنا بيانا بأنه لا يوجد أي خصومة أو خلافات مع الجهاز الفني، ولكن هناك اختلافات بسيطة في وجهات النظر، وهذا الاختلاف في الصالح العام لنادينا الحبيب".



وأردف طارق هاشم قائلا: "نتعرض لحملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات بالسمسرة والواسطة، بتعيين أبنائنا في شركات البترول، وهذا ما دفع ياسر سالم نائب رئيس النادي إلى تقديم استقالته، لأنه لم يشعر بالراحة في هذا التوقيت داخل المجلس".