سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور

شدد وزير القوي العاملة، محمد سعفان، علي أن المرحلة القادمة تتطلب من جميع العاملين بالوزارة، ومديريات القوى العاملة علي مستوي 27 محافظة ، مضاعفة الجهد ، والإخلاص في العمل ، واستكمال جميع الملفات المفتوحة للانتهاء منها ، وفي مقدمتها الانتخابات العمالية بعد توقف دام 12 عاما، لإيجاد تنظيم نقابى مصرى قوى مبنى على أسس سليمة، يتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، وله دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، وذلك من خلال تدريب ما يزيد عن 20 ألفا من القيادات العمالية سوف تفرزها الانتخابات فى نهاية الشهر الحالى، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على مستوى 27 محافظة فى وقت واحد .



جاء ذلك خلال تهنئة العاملين بالوزارة للوزير بعد تجديد ثقة القيادة السياسية فيه للمرة الثالثة في التشكيل الوزاري الجديد.



وأشار الوزير إلي أن استمرار الوزير في منصبه يعكس نجاح العاملين في الوزارة فى جميع الملفات المنوطة ، خاصة العمل علي الانتهاء من تحويل أعمال الوزارة من النظام الورقى إلى النظام الالكترونى والربط مع 27 مديرية ومكاتبها بالمحافظات، والحد من مشكلة البطالة مع كافة الوزارات والجهات المعنية للوصول للنسبة العالمية فى إطار التنمية المستدامة 2030 ، والانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد الموجود بالبرلمان حاليا ليحقق الأمان الوظيفى والاستقرار فى علاقات العمل، فضلا عن استكمال حصر العمالة غير المنتظمة لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا.



ووجه الوزير الشكر لجميع العاملين بالوزارة على أدائهم في الفترة الأخيرة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لإنجاز جميع الملفات ، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الموضوعة للنهوض بجميع أعمال الوزارة مما يعود بالنفع على المجتمع المصري.

