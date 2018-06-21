ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:26 ص
سعفان مع العاملين
سعفان مع العاملين بالوزارة
هيثم سعد الدين
شدد وزير القوي العاملة، محمد سعفان، علي أن المرحلة القادمة تتطلب من جميع العاملين بالوزارة، ومديريات القوى العاملة علي مستوي 27 محافظة ، مضاعفة الجهد ، والإخلاص في العمل ، واستكمال جميع الملفات المفتوحة للانتهاء منها ، وفي مقدمتها الانتخابات العمالية بعد توقف دام 12 عاما، لإيجاد تنظيم نقابى مصرى قوى مبنى على أسس سليمة، يتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، وله دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، وذلك من خلال تدريب ما يزيد عن 20 ألفا من القيادات العمالية سوف تفرزها الانتخابات فى نهاية الشهر الحالى، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على مستوى 27 محافظة فى وقت واحد .

جاء ذلك خلال تهنئة العاملين بالوزارة للوزير بعد تجديد ثقة القيادة السياسية فيه للمرة الثالثة في التشكيل الوزاري الجديد.

وأشار الوزير إلي أن استمرار الوزير في منصبه يعكس نجاح العاملين في الوزارة فى جميع الملفات المنوطة ، خاصة العمل علي الانتهاء من تحويل أعمال الوزارة من النظام الورقى إلى النظام الالكترونى والربط مع 27 مديرية ومكاتبها بالمحافظات، والحد من مشكلة البطالة مع كافة الوزارات والجهات المعنية للوصول للنسبة العالمية فى إطار التنمية المستدامة 2030 ، والانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد الموجود بالبرلمان حاليا ليحقق الأمان الوظيفى والاستقرار فى علاقات العمل، فضلا عن استكمال حصر العمالة غير المنتظمة لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا.

ووجه الوزير الشكر لجميع العاملين بالوزارة على أدائهم في الفترة الأخيرة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لإنجاز جميع الملفات ، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الموضوعة للنهوض بجميع أعمال الوزارة مما يعود بالنفع على المجتمع المصري.
سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور
سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور
سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور
سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور
سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور
سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور
سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور
سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور
سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور
سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور
سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور
سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور
سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور
سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور
سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور
سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور
سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور
سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور
سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور
سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور
سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور
سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور

ترشيحاتنا

بث مباشر .. بيان القوات المسلحة رقم 24 بشأن العملية الشاملة

لهيطة: سنصالح جماهيرنا أمام السعودية.. وخلافات الحضري وصلاح مع الجهاز شائعة ..فيديو

المصري: لا توجد أزمة مع الجهاز الفني.. والسمسرة سبب الاستقالات

إدارة بايرن ميونخ تتجاهل وكيل ليفاندوفسكي

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يسعى لكسب ولاء اليهود.. مصطفى الفقي: عبد الناصر كان يرفع الأسعار ليلة الخميس

منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة السعودية

عيوب لا تتوقعها في برج السرطان.. أبرزها كسول

أنجيلا ميركل تصل الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني

الأوبرا تحتفل بذكرى الفنانة وردة.. اليوم

المصري: نمتلك عروض لثلاثة لاعبين بأكثر من 100 مليون جنيه

فتاوى تشغل الأذهان.. صلاة المرأة بالبنطلون جائزة ولا مانع فيها.. ومنع الإناث من الميراث تعدٍ على حدود الله ومشابهة لأهل الجاهلية.. وجمعة: كفارة يمين الطلاق تكون بإطعام 10 مساكين

تعرف على حالة الطقس اليوم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

تعرف على حالة الطقس اليوم.. فيديو

بيان جديد من بريزنتيشن حول دعوة الفنانين لمباريات كأس العالم

سريا.. فرنسا تحبط أكبر عملية لاستهداف برج إيفل من قبل داعش

مجدي عبد الغني يكشف كواليس فيديو الضحك عقب هدف صلاح في روسيا ..فيديو

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يسعى لكسب ولاء اليهود.. مصطفى الفقي: عبد الناصر كان يرفع الأسعار ليلة الخميس

١٠ معلومات في البيان الـ ٢٤ للعملية العسكرية الشاملة سيناء ٢٠١٨.. فيديو

القوات المسلحة: مقتل 32 تكفيريا وتدمير 15 عبوة ناسفة بسيناء .. فيديو

بث مباشر .. بيان القوات المسلحة رقم 24 بشأن العملية الشاملة

أنجيلا ميركل تصل الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني

أمن روسيا يمنع ناشطة نسائية إيرانية من الاحتجاج خلال كأس العالم

حكم منع الرجل من رؤية أولاده بعد الطلاق

إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور

إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور

في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

فيديو

وفرى فى النقدية وحضري حلاوة طحينية بالمنزل
الأرصاد: الطقس الحار مستمر لمدة أسبوع
المرور: سيولة مرورية على كافة المحاور بالقاهرة والجيزة.. فيديو
تعرف على حالة الطقس اليوم.. فيديو
١٠ معلومات في البيان الـ ٢٤ للعملية العسكرية الشاملة سيناء ٢٠١٨.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟