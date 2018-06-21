بعثة تجارية مصرية تزور كوت ديفوار يوليو المقبل

صرحت مها صالح المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية بأن المجلس سينظم بعثة تجارية إلى كوت ديفوار الشهر المقبل فى إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في السوق الأفريقي.



وقالت - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - " إن البعثة تضم نحو 18 شركة من قطاعات الصناعات الكهربائية ، ومكونات السيارات، وتشكيل المعادن".



وأوضحت صالح أن المجلس يستهدف زيادة صادراته إلى 3 مليارات دولار بنهاية العام الحالي ، مشيرة إلي أن صادرات القطاع بدأت تشهد تحسنا منذ نهاية العام الماضي ، حيث أن قرار تحرير سعر الصرف أعطى للصادرات المصرية ميزة تنافسية ولابد من استغلالها على أكمل وجه.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات الصناعات الهندسية حققت خلال الـ 4 شهور الأولى من العام زيادة بنحو 7.7 % لتسجل 797 مليون دولار مقابل 740 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017.