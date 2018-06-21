مدبولي يلتقي طارق عامر و3 وزراء لمتابعة تكليفات الرئيس

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طارق عامر، محافظ البنك المركزي لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالسياسات النقدية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وموقف الأطروحات في البورصة.



كما يلتقي مدبولي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمناقشة ملفات الوزارة في الفترة المقبلة وعلى رأسها تطبيق قانون التأمين الصحي.



ويلتقي أيضًا الفريق يونس المصري، وزير الطيران، لمناقشة ملفات الوزارة وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين المطارات.



كما يلتقي رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لمتابعة عدد من ملفات الوزارة وملف تطوير منظومة التعليم.

