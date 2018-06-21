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أخبار العالم

السعودية تجهز النساء لقيادات السيارات عبر "توكلي وانطلقي"

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:28 ص
استعداد المرأة السعودية
استعداد المرأة السعودية لقيادة السيارة
رشا عبد الخالق
بدأت السعودية الاستعدادت لتنفيذ قرار قيادة المرأة عبر إطلاق سلسلة من الفعاليات بمشاركه مجتمعية من جهات حكومية وأهلية.

وانطلق اليوم الخميس، ولثلاثة أيام متتالية، عدد من الفعاليات التعريفية، استعدادا لتنفيذ قرار تمكين المرأة من قيادة المركبة.

وتهدف الفعاليات التي ستقام في مدن الرياض والدمام وجدة وتبوك تحت عنوان (توكلي وانطلقي)؛ إلى المساهمة في تعزيز مفاهيم الأمان والسلامة لقيادة المركبات وكيفية استخدام الطرق، والتعريف بنظام المرور ولوائحه، وذلك من خلال نشاطات ومسابقات مرورية ميدانية وتقنية موجهة للنساء والأطفال، بإشراف مباشر من الإدارة العامة للمرور.

وتحتوي الفعاليات، التي تقام بمشاركة عدد من الرعاة على مناطق مخصصة للأطفال وأخرى للنساء، تشمل عددا من النشاطات والعروض المرورية، التي تقدم تعريفا بالأجزاء الميكانيكية للمركبة، وأهمية استخدام حزام الأمان، وتجربة القيادة باستخدام أجهزة المحاكاة، وتجربة الوقوف في مواقف المركبات، بالإضافة لتعزيز مبدأ السلامة أولًا، عبر بعض الاستعراضات التعليمية والترفيهية.

من جانبه، صرح اللواء محمد البسامي، مدير الادارة العامة للمرور بقوله: "أنتهز هذه الفرصة لرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على تمكين المرأة من قيادة المركبة بالمملكة، ونتطلع لأن تكون انطلاقة المرأة في قيادة المركبة بداية لمرحلة جديدة، لتعزيز ثقافة السلامة المرورية بين أفراد الأسرة السعودية، وتربية النشء على قواعد السلامة العامة، بما يحقق الحد من حوادث المرور، وما يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية.


ومن المنتظر أن تقام الفعاليات في عدد من المناطق الحيوية في كل مدينة؛ ففي الرياض تقام الفعاليات في مجمع (الرياض بارك)، وفي الدمام تقام في الواجهة البحرية بكورنيش الدمام، وفي جدة تقام في أرض الطيران الشراعي مقابل مجمع (الرد سي مول)، كما تقام في حديقة الملك عبدالعزيز في مدينة تبوك.

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