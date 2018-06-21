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أخبار البلد

بالغش اتجمعنا تنشر أجزاء من امتحان تفاضل الثانوية..والتعليم تتبعها

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
تشهد الآن صفحة بالغش اتجمعنا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولًا لبعض الأجزاء من امتحان مادة التفاضل والتكامل التي يمتحنها طلاب الثانوية العامة حاليا داخل اللجان.

من جانبه يقوم فريق مكافحة الغش الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة لتحديد مكان وهوية مصورها، استعدادًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده بلا تهاون.

جدير بالذكر أن طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة كانوا قد بدأوا في التاسعة من الصباح اليوم اداء امتحان التفاضل والتكامل بجميع لجان الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية ، ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان لمدة ساعتين فقط لينتهي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين لهذه المادة 110.822 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

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