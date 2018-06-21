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التعليم: انتهاء فترة تقديم أبحاث مسابقة "الباحثون الشباب"

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:37 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأنه قد تم انتهاء فترة تقديم الورقة البحثية لمسابقة "الباحثون الشباب" ، وأوضح خيرى أن هذه المسابقة تتم بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي البنك الأهلي المصري، وبرعاية فودافون، وبتنفيذ مؤسسة مصرالخير.

ومن جانبها ، قالت يسرا علام مستشار وزير التربية والتعليم للتسويق والترويج ، نحن بصدد تنفيذ المرحلة الثانية من المسابقة ، وهي تقييم مقترح الورقة البحثية المقدمة من الطلاب، واختيار الطلاب المشاركين في ورشة العمل المقامة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر لطلاب المرحلة الثانوية في ثاني أسبوع من شهر يوليو ٢٠١٨.

وصرحت نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع بالبنك الأهلي المصري، بأن المسابقة تأتى في إطار التعاون المستمر بين البنك ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأيضا ضمن مساهمات البنك الممتدة في مجالات المسئولية المجتمعية والتي يعد التعليم أحد محاورها الرئيسية، وكان للبنك الأهلي السبق في رعاية التعليم في مصر، حيث قام برعاية برنامج العباقرة الذى يتضمن مسابقات فى كافة المجالات العلمية، والرياضية والأدبية، بين طلبة المدارس الثانوية، حيث تم مكافأة الطلبة الفائزين بمنح دراسية كما تم تطوير بعض المدارس الحكومية، إضافة إلى إطلاق مرحلة ثانية للبرنامج مخصصة لطلبة الجامعات، ويهدف البنك من الرعاية إلي حث المجتمع على الاستثمار في عنصر الشباب وتنمية مهاراته.

كما أوضحت حنان الريحاني رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، أن الإحصائيات الأولية للطلاب المتقدمين لمسابقة "الباحثون الشباب" تشير إلى تنوع الموضوعات المقدمة، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي للمتقدمين حيث يشمل كافة المحافظات مما يدل على اهتمام طلاب المرحلة الثانوية بالبحث والمعرفة.

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