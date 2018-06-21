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حوادث

إحباط تهريب 5 آلاف لتر سولار مدعم بالإسكندرية

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:02 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
أحمد عبد العزيز
أحبط ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية محاولة تهريب 5 آلاف لتر سولار مدعم داخل أحد المخازن بمنطقة العامرية، بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من سعرها الرسمي.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بقيام المدعو "م ب د"، 27 عام، المدير المسئول عن مخزن لبيع الزيوت والشحومات، كائن بدائرة قسم أول العامرية، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال تجميع السلع البترولية المدعمة وبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن، وضبط المتهم المذكور، وضبط كمية قدرها 5000 لتر سولار مدعم.

تم التحفظ على المضبوطات داخل المخزن، وتحرر المحضر رقم 12875/2018 جنح قسم شرطة أول العامرية، وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق.
إحباط تهريب 5 آلاف لتر سولار مدعم بالإسكندرية
إحباط تهريب 5 آلاف لتر سولار مدعم بالإسكندرية
إحباط تهريب 5 آلاف لتر سولار مدعم بالإسكندرية

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