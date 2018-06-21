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حوادث

مصرع طالب غرقاً في مياه البحر بالإسكندرية

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:01 ص
صورة أرشيفية - غرق
صورة أرشيفية - غرق
أحمد عبد العزيز
لقى طالب مصرعه غرقا بعد أن جرفه التيار أثناء قيامه بالاستحمام في مياه البحر بشاطئ "براديس"، بمنطقة أبو قير، شرقي الإسكندرية.

تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، من مستشفي أبوقير العام، بوصول المدعو "ع ا م"، 15 عام، طالب، مقيم عين شمس بمحافظة القاهرة، متوفي إثر إسفكسيا الغرق.

بالانتقال والفحص وسؤال والده المدعو "إ م س"، 51 عاما، صاحب محل قطع غيار سيارات، مقيم بذات العنوان، قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور وشقيقه المدعو "ع ا م"، 13 عاما، طالب، مقيم بذات العنوان، بالاستحمام بمياه البحر بشاطئ براديس، بمنطقة أبوقير دائرة القسم، جرفهما التيار مما أدى لغرق الأول، وتمكن الثاني من الخروج ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاة نجله.

تم التحفظ على جثة المتوفي بغرفة حفظ الموتي بالمستشفى، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 5985/2018 إداري قسم شرطة ثان المنتزه.

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