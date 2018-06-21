محافظ البحر الأحمر يتفقد الخدمات الأمنية بكمين المطار بالغردقة

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم، كمين المطار جنوب مدينة الغردقة، لمتابعة الحالة الأمنية بالكمين، جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة الغردقة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات بها.





وخلال تواجده بالكمين أكد المحافظ علي ضرورة اليقظة التامة والتعامل بيد من حديد تجاه جميع الخارجين عن القانون، مشيدا بالدور البارز لقوات الجيش والشرطة في حفظ الأمن والأمان بالمحافظة الساحلية، متمنيا ان تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



