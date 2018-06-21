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محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد الخدمات الأمنية بكمين المطار بالغردقة

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:04 ص
للواء احمد عبد الله
للواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
إبراهيم جادالله
تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم، كمين المطار جنوب مدينة الغردقة، لمتابعة الحالة الأمنية بالكمين، جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة الغردقة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات بها.

وخلال تواجده بالكمين أكد المحافظ علي ضرورة اليقظة التامة والتعامل بيد من حديد تجاه جميع الخارجين عن القانون، مشيدا بالدور البارز لقوات الجيش والشرطة في حفظ الأمن والأمان بالمحافظة الساحلية، متمنيا ان تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشدد اللواء عبدالله على فحص السيارات بشكل مستمر والكشف على المشتبه فيهم جنائيا باستخدام الحاسب الآلى والأجهزة اللاسلكية ومراعاة اليقظة التامة داخل الكمين، وضرورة انتظام جميع الخدمات، والظهور بالمظهر الانضباطى المشرف، مع مراعاة حقوق الإنسان فى التعامل مع المواطنين مع ضبط كل المخالفات بشتى صورها.
محافظ البحر الأحمر يتفقد الخدمات الأمنية بكمين المطار بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يتفقد الخدمات الأمنية بكمين المطار بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يتفقد الخدمات الأمنية بكمين المطار بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يتفقد الخدمات الأمنية بكمين المطار بالغردقة

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