إحالة 73 من العاملين بالمحليات والصحة للتحقيق بالغربية.. صور

أصدر الدكتور عثمان شعلان رئيس مجلس مركز ومدينة كفرالزيات اليوم توجيهاته إلى مساعديه بضرورة إحالة 73 من عاملي وإداري قطاعات المحليات والصحة للتحقيق بالشئون القانونية لعدم انضباطهم وظيفيا.



جاء ذلك عقب جولة تفقدية أجراها رئيس مدينة كفر الزيات على بعض أقسام مستشفى كفرالزيات العام، ووحدة الغسيل الكلوى ورصد غياب وعدم تواجد 62 من قوة العاملين بالمستشفى عبارة عن "24 طبيبا و24 تمريضا و14 فنيا وإداريا".



ورصد رئيس المدينة تقريرا من قسم الرقابة والمتابعة بمجلس المدينة يتضمن المرور المفاجئ على المنشآت الخدمية بقرية دلبشان، وتم رصد عدم تواجد 8 أطباء وممرضات بالوحدة الصحية بالقرية وكذا عدم تواجد 3 موظفين بالوحدة المحلية لذات القرية فأصدر قراره المشار اليه.