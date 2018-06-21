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برلمان

طاقة البرلمان: الكارت الذكى مجرد مشروع دراسة ولم يتم تطبيقه

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:10 ص
البنزين
البنزين
أمينة الدسوقى
قال النائب أيمن عبد الله، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن منظومة توزيع المواد البترولية بالكارت الذكى كانت مشروع دراسة لم يتم تنفيذه على أرض الواقع، لافتا إلى أن تطبيق الكارت يتم فى حالة استمرار الدعم المقدم من الحكومة على المحروقات.

وأضاف عبد الله، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الدعم المقدم على المواد البترولية حتى هذه الفترة يمثل 30% فقط على أن يتم إلغاؤه خلال العام المقبل، وبالتالى فإن تلك الكروت تُصدر فى حال استمرار الدعم، مطالبا باستحداث كارت للحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل فى ظل ارتفاع الأسعار.

وعن استحداث بنزين 87 بدلا من 80، أكد النائب أن مصر ستتحول لمركز عالمى للطاقة، وبالتالى هناك ضرورة لإنتاج منتج يتواكب مع احتياجات السوق العالمية ويتنافس مع تلك الأسواق، قائلا: "مصر ستنتج للعالم كله".

وأضاف أن إلغاء بنزين 80 يأتى فى إطار الوصول إلى منتج عالى الجودة ومنقى الشوائب والرصاص، قائلا: "مصر ستصبح مٌصدر عالمى للمحروقات وعليه فإن تطوير المنتج يمثل ضرورة حتمية".

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كشف عن إلغاء الكارت الذكي، لافتًا إلى أن الكارت الذكي يعمل على خلق سوق سوداء للمواد البترولية وهو مرفوض تماما.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، إن خطة رفع الدعم أخذت نسبًا مختلفة، للوصول إلى القيمة الحقيقية للمنتج، وإن الحكومة تعمل في الفترة المقبلة على تنقية البنزين 80 ليصل إلى 87 ضمن خطة التحديث.

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