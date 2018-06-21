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الوزراء: بطاقات التموين خضعت لمراحل كثيرة من التنقية.. فيديو

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
فاطمة رضا
قال السفير اشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن البطاقات التموينية خضعت لمراحل كثيرة من التنقية، حتى الآن، موضحًأ أن هذه المراحل نتج عن كلٍا منها استبعاد بعض الفئات وبطاقات الأشخاص المتوفين في السنوات السابقة.

وأضاف "سلطان"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "DMC"، صباح اليوم الخميس، ان كان هناك العديد من المشاكل التي تم تناولها وتصفيتها بشكل مستمر في البطاقات التموينية الفترة الماضية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه منذ اليوم الاول لرفع أسعار المحروقات كان هناك متابعة مستمرة من رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.

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