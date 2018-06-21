وسط ارتفاعات درجة الحرارة احتياطات صحية التزمي بها

وسط توقعات بمزيد من ارتفاعات درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة احتياطات عديدة يجب أن توضع فى الاعتبار لتفادي أي كوارث صحية إليك أبرز تلك الاحتياطات.
1- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط «تنسيم»
2- عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل
3- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية
4- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية وعدم تعبئتها أكثر من اللازم وخصوصًا في السفر
5-الإكثار من شرب الماء والسوائل
6-الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء
7-الحرص على عدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس
8-التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء
9-عدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصًا في أوقات ذروة الحرارة
10-البُعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصًا خلال الفترة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 ظهرًا.