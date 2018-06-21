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وسط ارتفاعات درجة الحرارة احتياطات صحية التزمي بها

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:07 ص
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
وسط توقعات بمزيد من ارتفاعات درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة احتياطات عديدة يجب أن توضع فى الاعتبار لتفادي أي كوارث صحية إليك أبرز تلك الاحتياطات.

1- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط «تنسيم»
2- عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل 
3- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية 
4- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية وعدم تعبئتها أكثر من اللازم وخصوصًا في السفر 
5-الإكثار من شرب الماء والسوائل
6-الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء
7-الحرص على عدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس
8-التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء 
9-عدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصًا في أوقات ذروة الحرارة
10-البُعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصًا خلال الفترة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 ظهرًا. 

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