محافظ البحر الأحمر يتفقد كمين الأحياء الشمالي بالغردقة

قام اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، بتفقد كمين الأحياء الشمالي لمدينة الغردقة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، للاطمئنان على استقرار الوضع الأمنى بالكمين، وللوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة سير الحالة المرورية.



وأوضح المحافظ، أن كمين الأحياء هو روح الغردقة، معربا عن شكره وتقديره لجميع رجال الشرطة على جهودهم فى تأمين المحافظة، مشيرًا إلى الدقة والانضباط والروح المعنوية لديهم.



وأكد على ضرورة الدقة واليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين، مشددًا على أفراد الشرطة بضرورة توخى الحذر الدائم، حفاظا على سلامتهم والتفتيش المستمر للسيارات المارة من خلال الكمين، واتخاذ إجراء فورى ضد المشتبه بهم.



وشدد على أهمية الحفاظ على الأمن والأمان بالمدينة وحمايتها من أى أخطار فهو واجب قومى يقوم به أفراد الشرطة والذين يعدون حماة الوطن وحراسه، مشيرا إلى أن كل من ضحى بحياته فى سبيل هذا الوطن فهم شهدائه وأبطاله الذين يكتبون بدمائهم حرية وسلامة مصرنا الغالية.