محافظ البحر الأحمر يوافق على مد فترة منفذ السلع الغذائية المخفضة بالغردقة لمدة شهر

وافق محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله على مد فترة منفذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة الغردقة لمدة شهر؛ لتوفير كافة أنواع السلع ومستلزمات الأسرة ومحاربة الغلاء.



وقال عبد الله - في بيان اليوم /الخميس/ - : "إن الغرض من هذا المنفذ هو خدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، حيث أن المحافظة تضع نصب أعينها خدمة جميع أهالي المحافظة وخاصة محدودي الدخل"، مشددا على مراقبة جميع أسعار السلع الغذائية بكافة مدن المحافظة والتنبيه على جميع التجار بالالتزام بالأسعار المخفضة للسلع وتكثيف الحملات والرقابة التموينية على كافة المحلات والمنافذ.



وكان المحافظ قد افتتح، الشهر الماضي، منفذ السلع المخفضة بتخفيضات تصل إلى 20% لتوفير احتياجات الأسرة خلال رمضان بمدينة الغردقة بجانب فتح منافذ مماثلة بكافة مدن المحافظة؛ لتوفير السلع الضرورية ومحاربة الغلاء.



