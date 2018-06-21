الجيش الليبي يبدأ «الاجتياح المقدس» لتحرير الهلال النفطي

تمكنت القوات المسلحة الليبية، منذ قليل، من إحكام سيطرتها التامة على مينائي السدرة النفطي ورأس لانوف، الذي تسعى الجماعات الإرهابية إلى السيطرة عليهما وتخريبهما، حيث نجحت في طرد ميليشيا الحضران بالكامل.



وأكد مصدر عسكري ليبي أن هجوما كبيرا لقوات الجيش الليبي بدأ بعد صدور أوامر القائد العام خليفة حفتر تشارك فيها مختلف الوحدات بما فيها سلاح الجوي لتحرير الموانئ النفطية.



ونقلت وكالة الأنباء الليبية «البيضاء» عن المصدر قوله إن هذه العملية ستكون دقيقة للغاية لتجنيب المنشآت النفطية خطر الدمار والمزيد من الخراب.



وفي وقت سابق، أعلن حفتر، فجر اليوم الخميس، انطلاق ساعة الصفر لتحرير الهلال النفطي من قبضة الجماعات الإرهابية وتطهيره منها، مصدرا أوامره لوحدات الجيش ب «الاجتياح المقدس» لتلك المنطقة.



وجاءت أوامر حفتر بالاجتياح المقدس خلال كلمة وجهها لوحدات الجيش عبر أجهزة اللاسلكي أثناء تواجده في غرفة العمليات الرئيسية.



وقال حفتر: «الآن تدق الساعة ليتوج لها في كل الآفاق معلنة انطلاق الاجتياح المقدس لتطهير الأرض واسترداد الحق، وتقدما ماحقا لا يذر على الأرض من المعتدين ديارا».