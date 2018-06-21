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حوادث

تأجيل طعن 37 متهما بقضية اقتحام قسم التبين لجلسة 5 يوليو

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:10 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد عبدالله
قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، اليوم، الخميس، تأجيل الطعن المقدم من 37 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية "اقتحام قسم التبين" لجلسة 5 يوليو لضم المفردات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت في 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة على 21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات على 15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات على 11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

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