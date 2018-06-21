وزير الشباب والرياضة يلتقي 50 شابا بالإسماعيلية.. صور

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم، الخميس، يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مركز شباب الشيخ زايد، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمحافظات، والعمل على تفعيل دور المنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة مشروعات الوزارة بالمحافظات.



من جانبه قال أمير مصطفى مدير المركز، عليى انتهاء استعدادات استقبال الوزير والتي تضمنت تجهيز الأنشطة وخاصة الرياضية لتقديم عروض كاراتيه وتنس طاولة وصالة الجيم وكرة قدم بالإضافة الى النشاط الفني ونادي الفتاة والمرأة، وفرقة الفن التعبيري وعرض مجموعة القدس الكشفية، مشيرا الى تنظيم مؤتمرا مع الوزير بحضور 50 شابا بقاعة الاجتماعات.



واستعد المركز لاستقبال الوزير بتنظيم طابور كشافة، والتقى الوزير بالمحافظ، وتناول اللقاء أبرز احتياجات المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، والخدمات التي تقدمها تلك المنشآت لأبناء الإسماعيلية من كافة الفئات العمرية.



وأكد صبحى على العمل على الانتهاء من المشروعات الانشائية في المحافظات، وتفعيل دور كافة منشآت المحافظة الشبابية والرياضية في استضافة البطولات وممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية، والتسويق الجيد لتلك المنشآت من أجل التمويل الذاتي والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة.



وقد هنأ محافظ الإسماعلية وزير الرياضة بمناسبة توليه حقيبة الشباب والرياضة، وأعرب عن تفاؤله بالفترة القادمة والتعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة.



وسوف يقوم الوزير والمحافظ بجولة تفقدية بمقر النادى الإسماعيلى.