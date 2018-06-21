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حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مسجوناً هارباً من سجن القطا الجديد

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:15 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
أحمد عبد العزيز
نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط متهم هارب من سجن القطا الجديد أثناء أحداث ثورة 25 يناير، حيث كان يقضي فترة العقوبة بالسجن المؤبد في قضية قتل.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائي، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم مينا البصل من ضبط المدعو "صلاح ع ع ق"، 46 عاماً، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة أول العامرية، الهارب من سجن القطا الجديد أثناء أحداث يناير 2011، فى القضية رقم 15249/2010 جنايات قسم الهرم بأمن الجيزة "قتل"، المحكوم فيها بالسجن المؤبد.

تم التحفظ على المتهم وبمواجهته، أقر بصحة الحكم الصادرة ضده، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت كل من النيابة العامة ومصلحة السجون لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.

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