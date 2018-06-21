أمن الإسكندرية يضبط مسجوناً هارباً من سجن القطا الجديد

نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط متهم هارب من سجن القطا الجديد أثناء أحداث ثورة 25 يناير، حيث كان يقضي فترة العقوبة بالسجن المؤبد في قضية قتل.





تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائي، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم مينا البصل من ضبط المدعو "صلاح ع ع ق"، 46 عاماً، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة أول العامرية، الهارب من سجن القطا الجديد أثناء أحداث يناير 2011، فى القضية رقم 15249/2010 جنايات قسم الهرم بأمن الجيزة "قتل"، المحكوم فيها بالسجن المؤبد.



