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كأس العالم

نجم منتخب إسبانيا: مصر والسعودية الأسوأ في كأس العالم

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:15 ص
صدى البلد
نور عادل
يرى الإسباني سيسك فابريجاس، نجم منتخب إسبانيا ولاعب وسط تشيلسي، أن منتخبي مصر والسعودية بين الأسوأ في مونديال روسيا الحالي وبمسافة بعيدة عن باقي المنتخبات.

وقال فابريجاس لاعب وسط إسبانيا خلال تحليل مباراة السعودية وأوروجواي على الشبكة البريطانية بي بي سي: "منتخبا مصر والسعودية بين الأسوأ في المونديال بمسافة بعيدة".

وكانت تلك إجابة فابريجاس عن سؤال جاري لينكر نجم إنجلترا السابق "بعد أسبوع فقط من المونديال ودعت مصر والسعودية البطولة، إنه أمر قاسٍ أليس كذلك؟".

وأضاف فابريجاس: "لكن كما تعلمون ذلك يحدث أحيانًا عندما يتم التنافس في مستويات كبيرة وتكون الفرق غير معتادة على ذلك بمسافة بعيدة".

وودّع المونديال بصورة رسمية الثلاثي العربي مصر والسعودية والمغرب حتى الآن لكن نالت المغرب إشادات كبيرة بعد المستوى الرائع أمام البرتغال في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

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