إطلاق اسم الشهيد محمدي رجب الحسيني على مدرسة بالزقازيق

أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد ملازم أول "محمدي رجب الحسيني رجب" على مدرسة الحكماء الابتدائية بالزقازيق التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.



وأكد محافظ الشرقية أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة، وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مؤكدًا على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرًا لما قدمه أبنائهم من دماء زكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.



كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة الحكماء الابتدائية التابعة ﻹدارة غرب الزقازيق التعليمية لتقوم إدارة الوحدات المحلية بالديوان العام بمخاطبة رئاسة المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة المجلس التنفيذي للمركز ومديرية التربية والتعليم ليصدر قرار المحافظ بإطلاق اسم الشهيد "محمدي رجب الحسيني رجب" على مدرسة الحكماء الابتدائية بالزقازيق.