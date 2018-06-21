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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم .. فيديو

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:14 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في الأسواق، صباح اليوم الخميس.

وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالى: الطماطم 3.5 جنيه للكيلو، البطاطس 4 جنيهات، البصل 3 جنيهات، الخيار 6 جنيهات، الفاصوليا 5 جنيهات، البامية 9 جنيهات، الملوخية 6 جنيهات، والفلفل الرومى 4 جنيهات.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل العنب 7 جنيهات للكيلو، والتفاح 22 جنيهًا، والفراولة 9 جنيهات، والكانتلوب 5 جنيهات.

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