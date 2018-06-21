اليونيسف: تطعيم أكثر من 3.6 مليون طفل خلال شهرين بالكونغو

أعلن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تطعيم أكثر من 3.6 مليون طفل بين شهري أبريل ومايو الماضيين ضد شلل الأطفال في الكونغو الديمقراطية حيث تم تسجيل 26 حالة أصيبت بهذا المرض.





وقالت اليونيسف في بيان دعمًا لحملة التطعيم التي أطلقتها الحكومة الكونغولية - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم (الخميس) - إنه إذا كان الوباء في "مانيما" شرقي البلاد يبدو تحت السيطرة إلا أن الوباء يستمر في الانتشار بمقاطعات "تنجانيكا" و"هوت كوتانغا" و"هوت لوميامي" (الجنوب الشرقي)، كما أن خطر الانتشار إلى أقاليم أخرى يعد مرتفعا.





وقدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن الكونغو الديمقراطية تستضيف 108ر543 لاجئ أي ما يزيد على 62 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي.



