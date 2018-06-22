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محافظات

السبت...قافلة طبية بغرب الأقصر

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:25 ص
قافلة طبية بغرب الاقصر
قافلة طبية بغرب الاقصر
شمس يونس
أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر أنه سيتم تنظيم قافلة طبية يومي السبت والأحد القادمين 23 ، 24 يونيو الجارى بالوحدة الصحية بحاجر الأقالتة بمدينة القرنة غرب الأقصر .

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن القافلة يشارك بها نخبة من الأطباء فى تخصصات النساء والتوليد ، الأطفال ، العظام ، الأسنان، الباطنة ، الجراحة العامة حيث سيتم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات و صرف العلاج مجانًا وسيتم تجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية.

وأشار عبد الجواد، إلى أن هذه القافلة تأتى فى إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بتكثيف القوافل الطبية التى تستهدف تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.


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