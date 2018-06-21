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أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:14 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق، صباح اليوم، الخميس.

وسجل الدولار الأمريكي 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع، واليورو 20.62 جنيه للشراء، و 20.74 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.43 جنيه للشراء، و23.62 جنيه للبيع، والفرنك السويسري سجل 17.87 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع، أما الين اليابانى "100 ين" سجل 16.21 جنيه للشراء 16.30 جنيه للبيع.

فيما بلغت أسعار الذهب عيار "24" قيمة 734 جنيهًا للجرام، وعيار "21" 643 جنيها للجرام، وعيار "18" 551 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5144 جنيها.

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