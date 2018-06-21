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الإحصاء: 1132 عـدد العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي والعام وقطاع الأعمال العام

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:15 ص
الجـهـاز المركزي
الجـهـاز المركزي للـتعـبئـة الـعـامـة والإحصـاء
أصـدر الجـهـاز المركزي للـتعـبئـة الـعـامـة والإحصـاء، الـيـوم الخميس، النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عام 2017 ".

وبلغ إجمالي عـدد العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي و القطاع العام / الأعمال العام 1132 أجنبي (منهم 1020 ذكور بنسبة 90.1% ، 112 إناث بنسبة 9.9% ) عام 2017 مقابل 889 أجنبي عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 27.3٪ .

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر مــن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عـام 2017 حـيث بلغ 658 أجنبي بنسبة 58.1٪ ، تليهـا الـدول الآسيوية ( غير العربية) بعدد 194 أجنبي بنسبة 17.1٪، بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 43 أجنبى فـقط بنسبة 3.8٪.

ويمثل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي العدد الأكبر حيث بلغ 797 أجنبي بنسبة 70.4٪ ، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 175 أجنبي بنسبة 15.5٪.

فيما يمثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبرحيث بلغ 730 أجنبى بنسبة 64.5 ٪ ، يليهم كبار المسئولين والمديرون بعدد 242 أجنبى بنسبة 21.4٪ ، بينما يمثل عمال التشغيل أقل الأعداد حيث بلغ 10 أجانب بنسبة 0.9 ٪ من إجمالي عدد الأجانب .

ويمثل العـاملين الأجانب بالقطاع العام / الأعمـال الـعام العدد الأكبر حيث بلـغ عددهم 504 أجنبى بنسبة 44.5 ٪ (معظمهم يعملـون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية) يليهم العـاملين الأجانب بالهيئات العامة بعدد 501 أجنبي بنسبة 44.3 ٪ (معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول واتحاد الإذاعة والتليفزيون).

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