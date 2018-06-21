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محافظات

وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد علي أنغام السمسمية .. صور

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:17 ص
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد
حسام صلاح
تفقد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مركز شباب الشيخ زايد، وذلك في اطار في اطار متابعة سير العمل بالمحافظات والعمل على تفعيل دور المنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة مشروعات الوزارة بالمحافظات.

وعلي انغام السمسمية، شهد الوزير ومرافقوه عروض فنية، تضمنت اغاني تراثية، تغللها اجواء احتفالية، وسط حراسة امنية.
وخلال زيارته مركز الشباب، شهد الوزير عروض رياضية.

من جانبه قال امير مصطفي مدير المركز، علي انتهاء استعدادات استقبال الوزير والتي تضمنت تجهيز الانشطة وخاصة الرياضية لتقديم عروض كراتيه وتنس طاولة وصالة الجيم وكرة قدم بالاضافة الي النشاط الفني ونادي الفتاة والمراة، وفرقة الفن التعبيري وعرض مجموعة القدس الكشفية، مشيرا الي تنظيم مؤتمر مع الوزير بحضور 50 شابا بقاعة الاجتماعات.

واستعد المركز لاستقبال الوزير بتنظيم طابور كشافة، والتقي الوزير بالمحافظ، وتناول اللقاء  أبرز احتياجات المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، والخدمات التي تقدمها تلك المنشآت لأبناء الإسماعيلية من كافة الفئات العمرية.
وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد علي أنغام السمسمية .. صور
وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد علي أنغام السمسمية .. صور
وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد علي أنغام السمسمية .. صور
وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد علي أنغام السمسمية .. صور
وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد علي أنغام السمسمية .. صور

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