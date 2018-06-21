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أخبار العالم

أوغلو: المقاتلون الأكراد يبدأون الانسحاب من منبج 4 يوليو

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:17 ص
صدى البلد
رويترز
اكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الخميس إن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية سيبدأون في الانسحاب من منطقة منبج بشمال سوريا اعتبارا من الرابع من يوليو وذلك بعد استعدادات استغرقت شهرا.

جاءت تصريحات تشاووش أوغلو خلال مقابلة مع قناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية الخاصة. وذكر أن خارطة الطريق الخاصة بالحل في منبج التي تم الاتفاق مع الولايات المتحدة عليها تنفذ بالكامل.

ووافق البلدان هذا الشهر على اتفاق مبدئي تنسحب بموجبه وحدات حماية الشعب من منبج فيما تتولى القوات التركية والأمريكية الحفاظ على الأمن والاستقرار هناك.

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