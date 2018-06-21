ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ارتياح بين الطلاب بالإسكندرية لسهولة امتحان التفاضل .. صور

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:38 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
أحمد عبد العزيز
سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، لسهولة ووضوح امتحان "التفاضل والتكامل" لشعبة العلمي رياضة.

وعقب انتهاء الامتحان عمت حالة من الفرحة والسعادة بين طلاب معربين عن ارتياحهم لسهولة الامتحان، وقال الطالب وائل سعيد، الطالب بمدرسة الناصرية، عن ان الامتحان جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، وشاركه زميله محمد عمر الرأي متمنيا أن تأي باقي الامتحانات بنفس المستوى.

ومن جانبها أكدت آمال عبد الظاهر، وكيل مديرية التربية والتعليم على لسان وكيلتها عدم تلقى غرفة العمليات اى شكاوى من قبل لجان الثانوية العامة حول صعوبة الامتحان ، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه لم يتم رصد أي حالات غش بلجان المحافظة.
ارتياح بين الطلاب بالإسكندرية لسهولة امتحان التفاضل .. صور
ارتياح بين الطلاب بالإسكندرية لسهولة امتحان التفاضل .. صور
ارتياح بين الطلاب بالإسكندرية لسهولة امتحان التفاضل .. صور

ترشيحاتنا

البرازيل تختار تياجو سيلفا قائدًا لها أمام كوستاريكا

يوفنتوس يتحرك لضم نجم سان جيرمان

106 آلاف طالب يحصلون على الدرجة النهائية في اللغة الثانية

بالغش اتجمعنا تنشر أجزاء من امتحان تفاضل الثانوية..والتعليم تتبعها

نجم منتخب إسبانيا: مصر والسعودية الأسوأ في كأس العالم

انتقادات للجرافيك والرتب العسكرية في حرب كرموز

الغرف التجارية: إزالة جميع الحدود بين مصر والسودان ضرورة

براءة أحمد موسى من تهمة سب وقذف عضوة حركة ٦ أبريل المحظور

اليسا لوالدها: اعلم انك فخور بي

مصرع طالب سقطت عليه أجزاء من عقار بالإسكندرية

كأس العالم 2018 .. الأرجنتين في مهمة صعبة اليوم أمام كرواتيا

السعودية تجهز النساء لقيادات السيارات عبر "توكلي وانطلقي"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. جولات مديري الأمن على مواقف السيرفيس بالمحافظات

شاهد.. فرحة طلاب الثانوية العامة بامتحان التفاضل والتكامل

وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد علي أنغام السمسمية .. صور

شاهد.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان التفاضل والتكامل

سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور

فيديو

106 آلاف طالب يحصلون على الدرجة النهائية في اللغة الثانية
المسماري: الهجوم على الهلال النفطى لا يؤخر تحرير درنة..فيديو
رئيس السكك الحديدية: تذاكر القطارات غير المكيفة ثابتة منذ 98
السكك الحديد تكشف حقيقة سقوط سولار من خزان أحد الجرارات.. فيديو
طلاب الثانوية: التفاضل والتكامل عوضنا عن صعوبة الجبر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟