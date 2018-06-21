ارتياح بين الطلاب بالإسكندرية لسهولة امتحان التفاضل .. صور

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، لسهولة ووضوح امتحان "التفاضل والتكامل" لشعبة العلمي رياضة.



وعقب انتهاء الامتحان عمت حالة من الفرحة والسعادة بين طلاب معربين عن ارتياحهم لسهولة الامتحان، وقال الطالب وائل سعيد، الطالب بمدرسة الناصرية، عن ان الامتحان جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، وشاركه زميله محمد عمر الرأي متمنيا أن تأي باقي الامتحانات بنفس المستوى.



ومن جانبها أكدت آمال عبد الظاهر، وكيل مديرية التربية والتعليم على لسان وكيلتها عدم تلقى غرفة العمليات اى شكاوى من قبل لجان الثانوية العامة حول صعوبة الامتحان ، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه لم يتم رصد أي حالات غش بلجان المحافظة.

