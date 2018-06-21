الآثار: ظاهرة تعامد الشمس موجودة في أكثر من 16 معبدا.. فيديو

قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار المصرية، إن مصر دولة من أهم الدول في الفلك والهندسة، ما يدل على أن الفراعنة كانوا مبهرين في كل شيء.



وأضاف "شاكر"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الخميس، أن المصريين القدماء تمكنوا من تحديد بداية الفيضان من خلال علم النجوم.



وأشار كبير الأثريين بوزارة الآثار، إلى أن ظاهرة تعامد الشمس ودخولها المعابد، لم تكن موجودة في معبد الأقصر فقط، لكنها كانت موجودة في أكثر من 16 معبدًا.



وطالب "شاكر" بالترويج الجيد من وزارة الآثار والسياحة من خلال مؤتمر كبير للفلك والهندسة عند المصريين القدماء، لترويج السياحة، وليس الاعتماد على نشر مجرد خبر لظاهرة تعامد الشمس على معبد ابوسمبل.



