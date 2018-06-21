ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الآثار: ظاهرة تعامد الشمس موجودة في أكثر من 16 معبدا.. فيديو

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:38 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار المصرية، إن مصر دولة من أهم الدول في الفلك والهندسة، ما يدل على أن الفراعنة كانوا مبهرين في كل شيء.

وأضاف "شاكر"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الخميس، أن المصريين القدماء تمكنوا من تحديد بداية الفيضان من خلال علم النجوم.

وأشار كبير الأثريين بوزارة الآثار، إلى أن ظاهرة تعامد الشمس ودخولها المعابد، لم تكن موجودة في معبد الأقصر فقط، لكنها كانت موجودة في أكثر من 16 معبدًا.

وطالب "شاكر" بالترويج الجيد من وزارة الآثار والسياحة من خلال مؤتمر كبير للفلك والهندسة عند المصريين القدماء، لترويج السياحة، وليس الاعتماد على نشر مجرد خبر لظاهرة تعامد الشمس على معبد ابوسمبل.

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده.. فاروق فلوكس يكشف سر تسميته بهذا الاسم

المسماري: الهجوم على الهلال النفطى لا يؤخر تحرير درنة..فيديو

شاهد.. وصول وزير الشباب والرياضة للإسماعيلية

في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور

مفاجأة.. كوبر لم يجتمع بلاعبي المنتخب منذ انتهاء لقاء روسيا

القوات المسلحة: مقتل 32 تكفيريا وتدمير 15 عبوة ناسفة بسيناء .. فيديو

في عيد ميلادها.. حقيقة علاقة نرمين الفقي بفاروق الفيشاوي

علماء ومثقفون يؤدون صلاة الجنازة على أكبر معمر أزهري.. فيديووصور

سريا.. فرنسا تحبط أكبر عملية لاستهداف برج إيفل من قبل داعش

١٠ معلومات في البيان الـ ٢٤ للعملية العسكرية الشاملة سيناء ٢٠١٨.. فيديو

روسيا تبحث استئناف الرحلات غير المنتظمة لمصر بعد المونديال

القوات المسلحة: تدمير 272 وكرا إرهابيا بسيناء والقبض على 1099 متسللا ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. جولات مديري الأمن على مواقف السيرفيس بالمحافظات

شاهد.. فرحة طلاب الثانوية العامة بامتحان التفاضل والتكامل

وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد علي أنغام السمسمية .. صور

شاهد.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان التفاضل والتكامل

سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور

فيديو

106 آلاف طالب يحصلون على الدرجة النهائية في اللغة الثانية
المسماري: الهجوم على الهلال النفطى لا يؤخر تحرير درنة..فيديو
رئيس السكك الحديدية: تذاكر القطارات غير المكيفة ثابتة منذ 98
السكك الحديد تكشف حقيقة سقوط سولار من خزان أحد الجرارات.. فيديو
طلاب الثانوية: التفاضل والتكامل عوضنا عن صعوبة الجبر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟