ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

الإسباني كاسياس: كريستيانو أفضل لاعب بمونديال روسيا

الخميس 21/يونيو/2018 - 01:00 م
صدى البلد
ا ش ا
أشاد الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي، بأداء كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، بعدما قاده للفوز على المنتخب المغربي بنهائيات كأس العالم بهدف نظيف، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للمونديال.

وذكرت صحيفة (البرنابيو) الإسبانية أن الدولي البرتغالي يقدم أداءً مُبهرًا مع بطل أوروبا مُنذ انطلاق المونديال، حيث سجل ثلاثية "هاتريك" في شباك المنتخب الإسباني، وهدفًا في شباك المغرب، ويتصدر ترتيب هدافي المونديال برصيد أربعة أهداف.

وقال كاسياس - في تصريحاته للصحيفة - "مرة أخرى، رونالدو يحرز هدفًا بأقل مجهود، ليصل للهدف الرابع في كأس العالم خلال مباراتين، إنه أفضل لاعب في البطولة حتى الآن".

وعن لقاء منتخب "لا روخا" أمس أمام إيران.. أضاف: "مواجهة إيران كانت صعبة، لقد دافعوا بشكل جيد، والمنتخب الإسباني قدم أداءً مرضيًا إلى حد ما، لقد كانت مباراة مُعقدة بسبب طريقتهم الدفاعية ولكن الشيء الأكثر أهمية هو تحقيق الفوز، الآن سنواجه المغرب، وهم في وضع غريب، لقد خسروا أمام البرتغال، وما حدث يبدو مدهشًا بالنسبة لي".

وتابع: "الشيء المُهم أنه لا يزال هناك فرصة للتأهل في الجولة المقبلة، مباراة إيران والبرتغال لن تكون سهلة، لأن إيران لا تزال تملك فرصة، بينما مواجهة إسبانيا والمغرب ستكون سهلة، لأن المنتخب المغربي، ودع المسابقة بالفعل".

ترشيحاتنا

علاء نبيل: كوبر أفقدنا متعة الكرة.. وتوقعت ما حدث في المونديال

القوات المسلحة: تدمير 272 وكرا إرهابيا بسيناء والقبض على 1099 متسللا ..فيديو

يوفنتوس يتحرك لضم نجم سان جيرمان

وقف حملة إعلانية أهانت المشجعات الروسيات في كأس العالم

براءة أحمد موسى من تهمة سب وقذف عضوة حركة ٦ أبريل المحظور

السعودية تجهز النساء لقيادات السيارات عبر "توكلي وانطلقي"

بعد تيم حسن .. نادين نجيم تدخل في خلاف مع يوسف الخال

علماء ومثقفون يؤدون صلاة الجنازة على أكبر معمر أزهري.. فيديووصور

أمرابط: حكم مواجهة البرتغال طلب قميص رونالدو

البرازيل تختار تياجو سيلفا قائدًا لها أمام كوستاريكا

النائب العام : أتمني التوفيق لرئيس الوزراء في مهمتة الجديدة

صحيفة إيطالية تفجر مفأجاة عن الأمير محمد بن سلمان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فرحة طلاب الثانوية العامة بامتحان التفاضل والتكامل

وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد علي أنغام السمسمية .. صور

شاهد.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان التفاضل والتكامل

سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور

إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور

فيديو

106 آلاف طالب يحصلون على الدرجة النهائية في اللغة الثانية
المسماري: الهجوم على الهلال النفطى لا يؤخر تحرير درنة..فيديو
رئيس السكك الحديدية: تذاكر القطارات غير المكيفة ثابتة منذ 98
السكك الحديد تكشف حقيقة سقوط سولار من خزان أحد الجرارات.. فيديو
طلاب الثانوية: التفاضل والتكامل عوضنا عن صعوبة الجبر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟