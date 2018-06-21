الإسباني كاسياس: كريستيانو أفضل لاعب بمونديال روسيا

أشاد الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي، بأداء كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، بعدما قاده للفوز على المنتخب المغربي بنهائيات كأس العالم بهدف نظيف، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للمونديال.





وذكرت صحيفة (البرنابيو) الإسبانية أن الدولي البرتغالي يقدم أداءً مُبهرًا مع بطل أوروبا مُنذ انطلاق المونديال، حيث سجل ثلاثية "هاتريك" في شباك المنتخب الإسباني، وهدفًا في شباك المغرب، ويتصدر ترتيب هدافي المونديال برصيد أربعة أهداف.





وقال كاسياس - في تصريحاته للصحيفة - "مرة أخرى، رونالدو يحرز هدفًا بأقل مجهود، ليصل للهدف الرابع في كأس العالم خلال مباراتين، إنه أفضل لاعب في البطولة حتى الآن".





وعن لقاء منتخب "لا روخا" أمس أمام إيران.. أضاف: "مواجهة إيران كانت صعبة، لقد دافعوا بشكل جيد، والمنتخب الإسباني قدم أداءً مرضيًا إلى حد ما، لقد كانت مباراة مُعقدة بسبب طريقتهم الدفاعية ولكن الشيء الأكثر أهمية هو تحقيق الفوز، الآن سنواجه المغرب، وهم في وضع غريب، لقد خسروا أمام البرتغال، وما حدث يبدو مدهشًا بالنسبة لي".



