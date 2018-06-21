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أخبار البلد

البيئة : مكافحة تلوث زيتى برأس شقير بخليج السويس

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:36 م
تلوث زيتى بخليج
تلوث زيتى بخليج السويس
حنان توفيق
أصدر محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة  توجيهاته بسرعة إرسال لجنة عاجلة لمعاينة تلوث زيتى بخليج السويس ، حيث ورد بلاغ  لغرفه العمليات المركزية بوزارة البيئة أفاد بوجود  تسرب زيتى من أحد خطوط نقل الزيت الخام  شمال غرب الرصيف البحرى  مرجان 36 برأس شقير بخليج السويس.


وعلى الفور تم إرسال لجنة عاجلة من  الفرع الإقليمى ومحميات البحر الأحمر للمعاينة وتقييم الموقف واتخاذ الإجراءت اللازمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول وشركات اللجنة الجغرافية بخليج السويس ، حيث تم عمل مسح جوى للمنطقة لتحديد حجم التلوث تبين منه أن التلوث عبارة عن بقعة زيتية لامعة متقطعة بالبحر لم تصل للشاطئ.

كما قامت الهيئة العامة للبترول والشركة مالكة الخط بإيقاف مصدر التسريب وعزل الخط والبدء فى  إصلاحه ، و تم التعامل مع التلوث بواسطة المكافحة الميكانيكية وجارى أعمال إزالة التلوث حتى الانتهاء منه كليًا، والتأكد من خلو المنطقة من أى تلوث وسوف يتم عمل مسح جوى وبرى يوميا للمنطقة للتأكد من إزالة التلوث بالكامل.

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