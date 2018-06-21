رئيس السكك الحديدية: تذاكر القطارات غير المكيفة ثابتة منذ 98

قال رئيس هيئة السكة الحديد، المهندس السيد سالم، إنه تم التعاقد مع شركة نظافة تهتم بنظافة القطارات فور وصولها للرصيف، بالإضافة إلى تطوير دورات المياه، لافتًا إلى أنه تم طرح 212 عربة vip منذ نهاية عام 2015.



وأضاف سالم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أنه سيجري شراء 300 عربة جديدة للإحلال مكان القطارات القديمة المتهالكة، كما أنه جار التعاقد على جرارات جديدة، مشيرًا إلى أنه يتم الدفع بجرارات وقطارات جديدة بحلول 2022.



وأكد أنه لن يتم تحريك أسعار التذاكر خلال الفترة الجارية، مفيدًا بأنه يجب رفع الأسعار لكي يتم تقديم الخدمة بكفاءة عالية، موضحًا أن هناك تذاكر اقتصادية تقدر بـ2 جنيه و1.5.



وأشار إلى أن أسعار تذاكر القطارات غير المكيفة لم يتم رفعها منذ عام 1998، مؤكدًا أنه سيتم تطوير العربات والجرارات في الفترة القادمة.