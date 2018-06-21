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106 آلاف طالب يحصلون على الدرجة النهائية في اللغة الثانية

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:50 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قال الدكتور رضا حجازي، المشرف على امتحانات الثانوية العامة، ورئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب اللذين أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغ 563 ألفا و360 طالبا وطالبة.

وأضاف "حجازي"، في مؤتمر صحفي له حول امتحانات الثانوية العامة، اليوم، الخميس، أن إجمالي أوراق المادة 541.969، وإجمالي عدد الطلاب الناجحين 534 ألفا و967 طالبا.

وتابع: أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في اللغات الأجنبية الثانية 106 آلاف و583 طالبا وطالبة، حيث بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام 98.7%، بينما كانت العام السابق 96.9%.

وأوضح أن هناك 222 ألفا و582 طالبا وطالبة على الشريحة من 90 لـ 100، بنسبة 41.6% من الطلاب، وحصول عدد 89 الفا و841 طالبا وطالبة على الشريحة من 80 لـ 90 ما يعادل نسبة 9.6%.

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