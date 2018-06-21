البرازيل تختار تياجو سيلفا قائدًا لها أمام كوستاريكا

اختارت البرازيل تياجو سيلفا قائدا لها أمام كوستاريكا غدا الجمعة في كأس العالم لكرة القدم حيث واصلت سياسة اعتمدتها منذ فترة طويلة في التناوب بين اللاعبين لحمل شارة القيادة. وكانت آخر مرة ارتدى فيها لاعب باريس سان جيرمان شارة القيادة في يونيو حزيران الماضي خلال هزيمة بهدف دون رد أمام الأرجنتين. وتلك الهزيمة الودية في استراليا كانت الخسارة الوحيدة التي تجرعتها البرازيل تحت قيادة المدرب تيتي في آخر 22 مباراة.



وتعادلت البرازيل 1-1 مع سويسرا في مستهل مشوارها بالمجموعة الخامسة وستواجه كوستاريكا التي خسرت 1-صفر أمام صربيا.