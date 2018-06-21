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أخبار العالم

الدفاع الباكستانية تنشر 350 ألف جندي لتأمين الانتخابات

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:59 م
صدى البلد
ا ش ا
وافقت وزارة الدفاع الباكستانية على طلب لمفوضية الانتخابات بنشر 350 ألف جندي في مختلف أرجاء البلاد لتأمين الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 25 يوليو المقبل .

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم /الخميس/ ، أن وزارة الدفاع أعلنت عزمها استدعاء ضباط الجيش المحالين للتقاعدين خلال العامين الماضيين، وانهم سيتمتعون بالسلطات الكاملة الممنوحة للضباط الذين ما زالوا في الخدمة .

ومن المقرر أن يتولى الجيش تأمين المطابع التي ستقوم بطباعة أوراق الاقتراع ، كما سيقوم بتأمين العملية الانتخابية داخل وخارج مراكز الاقتراع.

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