الدفاع الباكستانية تنشر 350 ألف جندي لتأمين الانتخابات

وافقت وزارة الدفاع الباكستانية على طلب لمفوضية الانتخابات بنشر 350 ألف جندي في مختلف أرجاء البلاد لتأمين الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 25 يوليو المقبل .



وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم /الخميس/ ، أن وزارة الدفاع أعلنت عزمها استدعاء ضباط الجيش المحالين للتقاعدين خلال العامين الماضيين، وانهم سيتمتعون بالسلطات الكاملة الممنوحة للضباط الذين ما زالوا في الخدمة .



ومن المقرر أن يتولى الجيش تأمين المطابع التي ستقوم بطباعة أوراق الاقتراع ، كما سيقوم بتأمين العملية الانتخابية داخل وخارج مراكز الاقتراع.