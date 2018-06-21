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ديني

هل صيام الستة البيض من شهر شوال سنة مؤكدة؟.. الإفتاء تجيب

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:57 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام الست من شوال سُنة ثابتة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) موعود عليها بثواب صيام الدهر إذا قُرنت بثواب رمضان. 

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته عن سؤال «هل صيام الست البيض من شهر شوال سُنة مؤكدة ؟»، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

هذا فضلًا عن أنه غير مُلزم على الإنسان أن يصومها كل سنة فهى سُنة من صامها تحصل الأجر ومن لم يصومها فليس عليه وزر. 

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