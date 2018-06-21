مكافأة خاصة للعاملين بإدارة خدمة المواطنين بوزارة الأوقاف

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم، الخميس، صرف مكافأة خاصة للعاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين والمسئولين عن منظومة الرد على الشكاوى.



يأتي ذلك بناء على خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء اللواء عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن بشأن تفعيل منظومة الشكاوى الموحدة، والذي تضمن توجيه الشكر للوزير والمسئولين عن منظومة الرد على الشكاوى بوزارة الأوقاف، نظرًا للإنجاز الكبير الذي يحققه القائمون على المنظومة في الرد على شكاوى المواطنين.