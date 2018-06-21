ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

مكافأة خاصة للعاملين بإدارة خدمة المواطنين بوزارة الأوقاف

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:44 م
وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
عمرو مصطفى
قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم، الخميس، صرف مكافأة خاصة للعاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين والمسئولين عن منظومة الرد على الشكاوى.

يأتي ذلك بناء على خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء اللواء عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن بشأن تفعيل منظومة الشكاوى الموحدة، والذي تضمن توجيه الشكر للوزير والمسئولين عن منظومة الرد على الشكاوى بوزارة الأوقاف، نظرًا للإنجاز الكبير الذي يحققه القائمون على المنظومة في الرد على شكاوى المواطنين.

ترشيحاتنا

سريا.. فرنسا تحبط أكبر عملية لاستهداف برج إيفل من قبل داعش

مفاجأة.. كوبر على رادار المنتخب الجزائري

وقف حملة إعلانية أهانت المشجعات الروسيات في كأس العالم

١٠ معلومات في البيان الـ ٢٤ للعملية العسكرية الشاملة سيناء ٢٠١٨.. فيديو

بالغش اتجمعنا تنشر أجزاء من امتحان تفاضل الثانوية..والتعليم تتبعها

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات للرئيس السيسي

بعد تيم حسن .. نادين نجيم تدخل في خلاف مع يوسف الخال

القوات المسلحة: مقتل 32 تكفيريا وتدمير 15 عبوة ناسفة بسيناء .. فيديو

اليسا لوالدها: اعلم انك فخور بي

القوات المسلحة: تدمير 272 وكرا إرهابيا بسيناء والقبض على 1099 متسللا ..فيديو

شاهد.. فرحة طلاب الثانوية العامة بامتحان التفاضل والتكامل

شاهد.. محمد صلاح بالزي العسكري في روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. جولات مديري الأمن على مواقف السيرفيس بالمحافظات

شاهد.. فرحة طلاب الثانوية العامة بامتحان التفاضل والتكامل

وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد علي أنغام السمسمية .. صور

شاهد.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان التفاضل والتكامل

سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور

فيديو

106 آلاف طالب يحصلون على الدرجة النهائية في اللغة الثانية
المسماري: الهجوم على الهلال النفطى لا يؤخر تحرير درنة..فيديو
رئيس السكك الحديدية: تذاكر القطارات غير المكيفة ثابتة منذ 98
السكك الحديد تكشف حقيقة سقوط سولار من خزان أحد الجرارات.. فيديو
طلاب الثانوية: التفاضل والتكامل عوضنا عن صعوبة الجبر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟